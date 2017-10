Governo optimista privatizações, meta encaixe 4.000 ME 2012 é prudente-Sec. Estado

LISBOA, 4 Abr (Reuters) - O Governo está optimista quanto ao programa de privatizações em curso, que é decisivo para aumentar a competitividade da economia, sendo a meta de um encaixe de 4.000 milhões de euros (ME) em 2012 uma estimativa prudente e perfeitamente realizável, segundo a secretária de Estado do Tesouro e Finanças.

Maria Luís Albuquerque, numa comissão parlamentar, salientou: “o programa representa uma abertura da economia portuguesa ao exterior, representa atrair o interesse de grande investidores internacionais, que demonstram que Portugal é de facto uma localização atractiva para investimento”.

“O programa de privatizações é muito importante como factor de competitividade da economia portuguesa. Para este ano estão previstos 4000 ME de encaixe financeiro das privatizações, o que nos parece uma estimativa prudente daquilo que vai ser alcançado e que portanto nos parece perfeitamente realizável”, afirmou.

O Governo português deu, no final do ano passado, o ‘tiro de partida’ de um vasto programa de privatizações previsto no acordo do ‘bailout’ assinado com a ‘troika’ de credores internacionais, com a venda de 21,35 pct da EDP-Energias de Portugal à China Three Gorges (CTG) por 2.693 ME, ou seja, um prémio 54 pct.

Em Fevereiro, o Estado encaixou 592 ME com a venda de 40 pct da Redes Energéticas Nacionais (REN), tendo a China State Grid sido seleccionada para comprar 25 pct e a Omã Oil 15 pct, o que representa um prémio médio de 33,8 pct.

A venda das participações na EDP e na REN, por valores que surpreenderam os analistas, permitiu ao Estado português encaixar 60 pct do encaixe previsto no programa de privatizações.

Este processo vai prosseguir durante este ano, prevendo-se a venda da transportadora aérea TAP, da companhia ferroviária de transporte de mercadorias CP-Carga, dos CTT-Correios de Portugal e da maior parte do capital da ‘holding’ de seguros e saúde do banco estatal Caixa Geral de Depósitos.

A secretária de Estado acrescentou que o programa de privatizações tem um efeito positivo na competitividade da economia, sendo este factor mais importante e decisivo para Portugal do que o mero encaixe financeiro com a venda das participações do Estado.

“É obviamente um factor positivo e a maximização deste encaixe de receitas tem vantagem ao reduzir o ‘stock’ da dívida publica, mas a principal vantagem do programa de privatizações é muito mais do que o encaixe da receita”, afirmou.

Acrescentou: “as receitas são também importantes, mas os efeitos directos sobre a despesas do Estado que resulta da receita das privatizações é algo que se sente ao longo do tempo, à medida que esse valor for sendo utilizado na amortização de dívida pública”.

PRIVATIZAÇÕES RESOLVEM PROBLEMAS FINANCIAMENTO EMPRESAS

Maria Luís Albuquerque frisou que a entrada de investidores estrangeiros nas empresas portuguesas, devido à venda de participações do Estado, permite resolver os problemas de sobre-endividamento com que essas companhias se debatem.

“As nossas empresas resolvem desta forma, ou melhoram, desta forma, as suas perspectivas, porque as nossas grandes empresas também têm um problema de endividamento excessivo na generalidade dos casos”, vincou.

“A entrada de capital estrangeiro permite também para essas empresas enfrentar o futuro, nomadamente as necessidades de refinanciamentro ou de potenciais investimentos, em condições muito mais favoráveis, que lhes permitirão crescer quer em Portugal, quer no estrangeiro”, afirmou.

Este factor pesou, de resto, na escolha dos novos accionistas da EDP e da REN: a China Three Gorges e a China State Grid venceram as privatizações da EDP e da REN, respectivamente, acenando com linhas de crédito generosas.

A CTG trouxe consigo uma linha de crédito de bancos chineses para a EDP, no valor de 2.000 ME, ao passo que a REN terá direito a um financiamento de 1.000 ME do China Development Bank.

“INÚMEROS” GRUPOS ESTRANGEIROS A OLHAR PORTUGAL

Por sua vez, o ministro das Finanças, na mesma comissão, defendeu a importância do investimento estrangeiro em Portugal como instrumento para facilitar o financiamento às Pequenas e Médias Empresas (PME).

Questionado pelos deputados da Oposição sobre o papel da Caixa Geral de Depósitos no financiamento de ‘takeovers’, Vítor Gaspar recusou comentar casos concretos, mas frisou que o investimento estrangeiro é importante para diversificar os canais de financiamento da economia nacional.

“Não me cabe comentar situações de indivuais de crédito ou situações espécificas de empresas. O que posso dizer, e digo, é que a diversificação dos canais de financiamento da economia portuguesa é de grande importância”, afirmou.

Acrescentou: “existem inúmeros exemplos de empresas estrangeiras que consideram que este momento é favorável para a sua instalação em Portugal, sendo neste quadro de destacar a decisão do grupo Volkswagen de abrir uma sucursal financeira em Portugal”.

Sendo “muito importante a manutenção de fluxos de crédito para empresas rentáveis e activas na exportação”, a diversificação dos canais de financiamento para a economia portuguesa “é um dos veículos para a resolução do problema do financiamento às PME”, concluiu. (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)