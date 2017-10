ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 estatela-se com Europa, banca e Galp pressionam

LISBOA, 4 Abr (Reuters) - A bolsa portuguesa caiu a pique, pressionada pela banca e pela Galp, numa sessão marcada pelo reacender da crise da Zona Euro, após um leilão de dívida pública espanhola que desapontou os mercados e levantou os receios de que Madrid tenha também de pedir um ‘bailout’, disseram traders.

* As principais bolsas do Velho Continente fecharam a cair entre 2,09 pct e 2,84 pct, com o nervosismo a tomar conta dos investidores depois de Espanha não ter conseguido colocar a totalidade da dívida pretendida num leilão de Obrigações do Tesouro (OT).

* À semelhança de Portugal, que testou hoje os mercados com a emissão bem sucedida de Bilhetes do Tesouro (BT) a 18 meses, Espanha também foi hoje ao mercado primário de dívida, para colocar até 3.500 ME em Obrigações do Tesouro (OT) com maturidades em 2015, 2016 e 2020.

Porém, o leilão espanhol desapontou os investidores, uma vez que apenas foram colocados 2,5 mil milhões de euros, com taxas de juro mais elevadas em todas as maturidades, reflectindo o risco crescente que os investidores atribuem ao Reino.

* O Governo espanhol anunciou na semana passada um orçamento draconiano que prevê cortes na ordem dos 27 mil milhões de euros, mas os mercados não estão ainda convencidos da capacidade do Executivo de Madrid para cumprir as duras medidas anunciadas.

Por outro lado, a dívida pública espanhola em 2012 deverá ascender a 79,8 pct do Produto Interno Bruto (PIB), bastante acima do limiar de 60 pct recomendado pela Comissão Europeia.

Além disso, o agravamento do desemprego e a deterioração da actividade económica alimentam receios de que o tesouro espanhol não será capaz de arrecadar receita fiscal suficiente, abrindo caminho a um pedido de resgate semelhante ao de Portugal, Grécia e Irlanda.

Este cenário causa arrepios aos investidores, uma vez que a Espanha, tal como a Itália, é considerada ‘too big to fail’, pondo em causa o próprio futuro da união monetária.

“A questão chave é a fraqueza dos países periféricos da Europa, que parece estar a chegar ao centro e esta é que é a principal preocupação”, disse Marcus Ashworth, ‘Head’ de Estratégia Macro do Espírito Santo Investment Bank, em Londres.

* Também a penalizar os mercados, a Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) lançou um ‘balde de água fria’ nas expectativas dos investidores quanto à introdução de medidas adicionais de estímulo à economia norte-americana, disseram dealers.

As minutas da última reunião da Reserva Federal dos EUA, conhecidas ontem, mostram um menor apoio a uma nova ronda de estímulos económicos ou à compra de dívida, depois dos recentes dados macroeconómicos terem mostrado uma evolução favorável da econonomia norte-americana. [ID:ID:nL2E8F39WK]

* Pela positiva, foram divulgados os números da criação de postos de trabalho nos EUA, que bateram as expectactivas com a criação de 209 mil empregos no sector privado, acima dos 206 mil estimados pelos analistas.

* Sem surpresa, o Banco Central Europeu (BCE) manteve a taxa de juro directora em 1 pct, alegando que a recuperação da economia enfrenta ainda riscos.

* Com a subida dos juros afastada, a moeda única europeia cede 0,79 pct face à congénere norte-americana, para 1,3129 dólares.

* Em Portugal, o índice PSI20 caiu 2,36 pct para 5.361,30 pontos, com 18 títulos em queda e dois em alta, tendo-se negociado 157 milhões de títulos no valor de 115 milhões de euros (ME) na NYSE Euronext Lisbon.

* A banca voltou a ser o sector mais pressionado, em linha com a tendência do sector na Europa, com o BPI a cair 3,59 pct para 0,456 euros, o BES a descer 4,54 pct para 1,24 euros e o Millennium bcp a afundar 7,41 pct para 0,125 euros.

As acções do BCP chegaram a cair mais de 9 pct, anulando os ganhos do último mês.

“Os bancos portugueses estão a ser muito pressionados pelos receios em relação aos periféricos, especialmente Espanha”, afirmou Paulo Rosa, trader da Go Bulling, no Porto.

Acrescentou: “a injecção de liquidez do BCE, no mês passado, mascarou, de certa forma, os problemas e algumas pessoas pensaram que já tinham desaparecido, mas vê-se agora que ainda lá estão”, acrescentou.

“A explicação que encontramos para a forte queda dos títulos da banca é o facto de o leilão de Espanha não ter corrido bem”, disse, por sua vez, Susana Ferreira da Silva, trader do BES Investimento.

Ressalvou: “no entanto, há todo um conjunto de factores que estão a provocar isto, como o facto de o BCE excluir, para já, novas operações de LTRO (Longer-term refinancing operation), ou de esta semana ser mais curta devido à Páscoa. Não é apenas uma notícia a causar isto”.

“Além disso, os bancos portugueses têm de realizar aumentos de capital e a cada dia que passa a situação agrava-se”, adiantou.

* Igualmente a pressionar o índice ‘benchmark’ da bolsa portuguesa, a Portugal Telecom caiu 2,1 pct para 3,817 euros, mantendo a tendência de queda que se seguiu à apresentação dos resultados anuais, na sexta-feira passada, que saíram abaixo da média de estimativas dos analistas.

* Também a retalhista Jerónimo Martins recuou 1,4 pct para 15,185 euros, pressionada pela tomada de mais-valias, tal como outros ‘pesos pesados’, como a Galp Energia e a EDP-Energias de Portugal, que recuaram, respectivamente, 3,51 pct e 2,27 pct, para 11,815 euros e 2,109 euros.

A petrolífera foi penalizada pela descida dos preços do crude nos mercados internacionais, com o barril de Brent para entrega em Maio a cair 1,45 pct para 123,03 dólares e o contrato do Nymex a descer 2,25 pct para 101,66 dólares o barril.

O preço do ‘ouro negro’ está a ser pressionado pelos números dos ‘stocks’ de petróleo dos Estados Unidos, que atingiram um máximo de nove meses.

* A cimenteira Cimpor, alvo de um ‘takeover’ da brasileira Camargo Corrêa com uma oferta de 5,5 euros por acção, fechou a cair 0,18 pct para 5,45 euros.

* Fora do PSI20, destaque para a subida da Soares da Costa , após ter ganho a adjudicação de uma obra em Angola no valor de 189 ME. As acções da construtora de Manuel Fino valorizam 3,57 pct para 0,29 euros.

* Em Wall Strett, o Dow Jones e o Nasdaq seguem em terreno negativo, a cair, respectivamente, 1,07 pct e 1,67 pct, com os investidores a tomarem mais-valias após a Fed ter colocado de parte o lançamento de um novo pacote de estímulos à economia com ‘quantitative easing’.

No mercado secundário de dívida soberana, a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos sobem para 12,050 pct de 11,98 pct no fecho de ontem, no dia em que o Tesouro português regressou ao mercado primário para mais uma colocação de Bilhetes do Tesouro (BT).

Portugal vendeu o montante máximo indicativo de 1.500 milhões de euros (ME) em Bilhetes do Tesouro (BT) a 6 e 18 meses, colocando 500 ME em BT na maturidade mais curta e 1.000 ME na mais longa.

A taxa média ponderada (TMP) dos BT a 6 meses fixou-se em 2,9 pct face a 4,332 pct no leilão a 15 de Fevereiro último, enquanto a TMP dos 18 meses situou-se em 4,537 pct -- em linha com o secundário e contra os 5,993 pct da última emissão de Bonds equivalentes em Março de 2011, antes do ‘bailout’ da União Europeia e Fundo Monetário Internacional.

“O verdadeiro teste será quando Portugal realizar emissões de Obrigações do Tesouro. Porque até a Grécia, que está em situação de incumprimento selectivo, conseguiu emitir BT há pouco tempo, com juros de cinco pct”, disse Paulo Rosa.

* Também os juros das OT a 10 anos de Espanha e Itália seguem em alta, com a espanhola a subir para 5,7 pct de 5,46 pct ontem e a italiana nos 5,38 pct face a 5,16 pct na sessão anterior.