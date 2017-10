Financiamento BCE a bancos portugueses atinge recorde de 56 mil ME

LISBOA, 9 Abr (Reuters) - O montante total de financiamento dos bancos portugueses junto do Banco Central Europeu (BCE) atingiu em Março o valor recorde de 56,3 mil milhões de euros (ME), reflectindo a cedência de liquidez a três anos realizada em Fevereiro pelo banco central da Zona Euro.

De acordo com os dados divulgados hoje pelo Banco de Portugal, este valor representa um aumento de 18 pct face aos 47,6 ME registados em Fevereiro e constitui um novo máximo histórico, superando os 49,1 mil ME de Agosto de 2010.

Desde o início da crise das dívidas soberanas da Zona Euro que os bancos portugueses não se conseguem financiar nos mercados internacionais, devido à desconfiança dos investidores em relação a Portugal, tornando os bancos portugueses dependentes do financiamento do Banco Central Europeu (BCE).

Segundo os economistas, este aumento reflecte a operação de cedência de liquidez LTRO (Long-Term Refinancing Operation) realizada em Fevereiro pelo Banco Central Europeu (BCE), através da qual foram emprestados 529,5 mil ME, a três anos, a 800 bancos do Velho Continente.

Os bancos portugueses receberam cerca de 20 mil ME deste montante.

“Não foi grande surpresa. De facto é natural que o LTRO se reflicta nos dados de Março. Também ajudou o facto de os bancos terem sido autorizados a entregar mais colaterais”, disse Teresa Gil Pinheiro, economista-chefe do BPI.