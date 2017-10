Galp diz vendas a clientes directos sobem 6,6 pct 1ro Tri 2012

LISBOA, 13 Abr (Reuters) - As vendas de produtos petrolíferos refinados da Galp Energia a clientes directos subiram 6,6 pct para 2,6 milhões de toneladas, no primeiro trimestre de 2012, face ao período homólogo de 2011, anunciou a empresa.

Adiantou, no ‘trading update’ que as exportações tiveram um forte crescimento homólogo de 110,7 pct para 0,9 milhões de toneladas.

A Galp divulga os seus resultados do primeiro trimestre de 2012 no dia 27 de Abril, antes da abertura da bolsa.

A venda dos 7 pct que o Estado português ainda detém na Galp é considerada prioritária, no âmbito da liberalização do sector energético prevista no programa de resgate externo de 78.000 milhões de euros (ME) junto da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional.

Já concluídos estão os processos de privatização de 21,35 pct da EDP-Energias de Portugal e de 40 pct da REN-Redes Energéticas Nacionais. (Por Patricia Vicente Rua)