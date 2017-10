RESEARCH PORTUGAL- BESI mantém 'Comprar' para PT, após forte queda acções

LISBOA, 13 Abr (Reuters) - O BES Investimento manteve a recomendação de ‘Comprar’ para a Portugal Telecom pois os factores que levaram à queda de 54 pct da acção no último ano, como a exposição a crise da dívida soberana portuguesa, já estão incorporados na actual cotação, refere o banco numa nota de ‘research’.

Num ‘research’ hoje divulgado, a casa de investimento, apesar de reiterar a compra em PT, reduziu o ‘price-target’ do título de 5,6 para 5,4 euros devido à revisão em baixa das estimativas para o negócio brasileiro.

Contudo, o novo price-target espelha um ‘upside’ de 45 pct face à actual cotação.

“Embora cortemos o ‘fair value’ de 5,6 para 5,4 euros, reiteramos a nossa recomendação ‘Comprar’, uma vez que acreditamos que os factores que conduziram à desvalorização das acções da PT nos últimos meses já estão descontadas na actual cotação”, refere o analista Nuno Matias.

As acções da telecom seguem a valorizar 0,32 pct para 3,782 euros na NYSE Euronext Lisbon, mais do que o índice de referência nacional PSI20, que ganha 0,09 pct para 5.259,8 pontos.

“Não fazemos mudanças significativas nas previsões para o mercado doméstico, mas incorporamos as últimas estimativas para a Oi, da nossa analista local, com o EBITDA (lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) a ser cortado em mais de 8 pct em 2012 e 2013”, acrescenta.

A descida do EBITDA da Oi, que tem a PT como maior accionista, com 25 pct do capital, deve-se à expectativa de que a empresa brasileira adopte uma “postura comercial mais agressiva” nos próximos meses, de forma a conter a perda de quota no competitivo mercado do Brasil.

Em contrapartida, o BESI estima que a telecom brasileira aumente os dividendos nos próximos anos, com o anúncio, no Investor Day de 17 de Abril, de uma generosa política de remuneração plurianual, no seguimento do anúncio “surpresa” do dividendo relativo ao último exercício.

“Notamos que o dividendo surpresa da Oi em 2011, de 2.000 milhões de reais (tínhamos previsto 339 mil milhões de reais) vai permitir à PT receber cerca de 130 milhões de euros (ME), cobrindo 23 pct do dividendo pago pela PT”, adiantou.

Os dividendos da Oi deverão ajudar a suportar a manutenção da actual política de remuneração accionista da própria PT, compensando o facto de o mercado português se encontrar numa difícil recessão, que tem afectado as receitas.

Vincou o BESI: “o ‘cash flow’ doméstico e os dividendos recebidos das subsidiárias cobrem o compromisso de dividendos actual. Também notamos que as necessidades de refinanciamento de dívida estão asseguradas até ao final de 2013”.

DIVIDENDO PT SERÁ DECIDIDO A PARTIR 27 DE ABRIL

Apesar da manutenção do dividendo de 2011, permanecem as dúvidas sobre os dividendos dos próximos anos, que, segundo o ‘guidance’ avançado pela PT em 2011, deveriam aumentar entre três a cinco pct ao ano até 2015, dependendo das condições do mercado.

Questionado numa ‘conference call’ com analistas, a 30 de Março, o presidente-executivo (CEO) da PT recusou avançar previsões sobre a remuneração accionista a partir do exercício de 2012, alegando que a decisão será tomada pelo conselho de administração que será eleito na assembleia-geral de accionistas de 27 de Abril.

“Temos um longo historial de ‘deliverance’ em termos de remuneração accionista e continuamos a acreditar que a PT tem ‘cash flow’ para cumprir os seus compromissos com os investidores”, disse Zeinal Bava.

“O novo conselho de admnistração, que deverá ser praticamente o mesmo que o actual, vai reflectir sobre a estratégia de dividendos futura”, vincou.

O novo conselho de administração será praticamente idêntico ao actual, que se encontra em fim de mandato, mudando apenas os dois elementos não-executivos propostos pela accionista estatal Caixa Geral de Depósitos (dona de 7 pct do capital da PT), frisou Zeinal Bava.

Vários analistas têm levantado dúvidas sobre a política de remuneração accionista da PT, uma vez que outras telecom europeias, como a Telefónica e a Telecom Italia , reduziram dividendos devido à crise financeira. (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)