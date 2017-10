RESEARCH PORTUGAL-Oi tem ganhar quota mercado para cumprir 'guidance' 2015-BCP

LISBOA, 18 Abr (Reuters) - O novo ‘guidance’ de dividendos da Oi, participada brasileira da Portugal Telecom (PT), é “extremamente ambicioso” e a empresa terá de recuperar quota de mercado no móvel para atingir os resultados previstos até 2015, referiu o Millennium bcp Investiment.

A telecom brasileira, detida em 25 pct pela PT, anunciou ontem no seu Investor Day que vai distribuir pelos seus accionistas 2.000 milhões de reais (ME) por ano entre 2012 e 2015, o que representa um encaixe superior a 500 milhões de euros (ME) para a PT, ao câmbio actual.

No total, a Oi propõe-se entregar aos accionistas 8.000 MR até 2015, prevendo para tal que a receita líquida aumente de 27.900 MR em 2011 para 38.600 MR em 2015, apesar da perda de quota de mercado que a empresa tem sofrido nos últimos anos.

“O ‘guidance’ apresentado pela Oi é extremamente ambicioso e muito acima das nossas estimativas”, referiu a analista Alexandra Delgado, numa nota de ‘research’ hoje divulgada.

Salientou: “para que a empresa atinja os objectivos divulgados é necessário que consiga capturar quota de mercado móvel, o que dada a concorrência no Brasil não vai ser fácil”.

Além disso, recordou que a “melhoria operacional vai exigir um investimento significativo nos próximos anos de 24.000 MR”, que compara com a estimativa de 18.300 MR do Millennium bcp investment.

A Oi adiantou que espera que o mercado das telecomunicações continue a crescer a bom ritmo no Brasil, nomeadamente no pay-tV e na banda larga, onde os níveis de penetração são ainda muito baixos, com cerca de 17 milhões de lares dentro da cobertura da rede da empresa que não dispõem de banda larga.

A telecom brasileira prevê, também, que o EBITDA (lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) dispare de 8.800 MR em 2011 para 12.800 MR dentro de três anos.

A Oi disputa o competitivo mercado de telecom brasileiro com a Vivo (da Telefónica ), a Telecom Itália Brasil (TIM) e a Claro, entre outras empresas.

A empresa brasileira está a realizar uma reestruturação operacional e societária, que tem a coloboração da accionista PT, com o objectivo de reganhar capacidade competitiva e de estancar a perda de quota de mercado no segmento móvel, o mais importante do mercado de telecom do Brasil.

O Millennium bcp Investiment mantém a recomendação de “Compra” para as acções da Portugal Telecom, com risco médio e com preço-alvo para 2012 de 6,3 euros.

Os títulos da maior telecom de Portugal seguem a valorizar 0,8 pct para 3,8 euros na NYSE Euronext Lisbon, tendo-se transaccionado 2,1 milhões de acções da empresa na sessão de hoje. (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)