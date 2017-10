Sonae lança 100 ME em obrigações a 3 anos para retalho, taxa 7 pct

Por Filipe Alves

LISBOA, 25 Jun (Reuters) - A Sonae SGPS lançou uma emissão de obrigações até 100 milhões de euros (ME) para investidores de retalho, com maturidade em 2015 e taxa de juro fixa anual nominal de 7 pct, para financiar a actividade corrente e refinanciar dívida, anunciou a Sonae.

A ‘holding’ controlada pela família Azevedo pretende colocar até 100 milhões de obrigações com valor nominal de 1 euro, permitindo à Sonae “consolidar passivo num prazo mais alargado, através do refinanciamento de operações que se irão vencer num futuro próximo”.

A emissão das obrigações -- Continente, 7%, 2015 -- poderá ser alargada até 200 ME, adiantou.

O período de subscrição dos títulos vai decorrer entre 2 e 20 de Julho de 2012, devendo as ordens de subscrição ser apresentadas para um mínimo de mil obrigações, referiu a Sonae.

A emissão de obrigações destinadas ao mercado de retalho tem-se assumido como uma forma alternativa de as empresas portuguesas se financiarem, numa altura em que o acesso ao crédito bancário é dificultado pela crise da Zona Euro e pelo ‘bailout’ de Portugal, a cargo do Fundo Monetário Internacional (FMI) e União Europeia.

Portugal atravessa a maior recessão dos últimos 30 anos, com as famílias e as empresas a apertarem o cinto para sobreviverem às duras medidas de austeridade previstas no ‘bailout’, o que tem colocado enorme pressão sobre as receitas das empresas.

Também a Zon Multimédia, a EDP-Energias de Portugal, a Semapa e a BCR (participada da Brisa ) anunciaram a aposta neste tipo de obrigações, com maturidades de três anos, excepto no caso da concessionária rodoviária, que tem prazo de dois anos e cinco meses.

As obrigações da Sonae pagam um juro superior aos das emissões destas cotadas, mas abaixo dos 7,31 pct a que negoceiam actualmente as Obrigações do Tesouro (OT) de Portugal a dois anos no mercado secundário de dívida soberana.

Por sua vez, as obrigações da Zon pagam 6,85 pct, as da Brisa 6,25 pct, as da Semapa 6,85 pct e as da EDP 6 pct.

O presidente da NYSE Euronext Lisbon, Luís Laginha de Sousa, defendeu recentemente a importância da colocação de obrigações junto dos investidores de retalho como forma de permitir às empresas diversificarem as suas fontes de financiamento e de expressar confiança na economia portuguesa.

“O facto de estarmos a encontrar soluções de financiamento para empresas nacionais junto de investidores nacionais é muito importante”, defendeu o CEO, na sessão especial de bolsa da emissão de obrigações para retalho da Zon.

Laginha de Sousa acrescentou que é “importante dinamizar e preservar” a importância dos pequenos investidores de retalho no mercado português, visto que contam para 30 pct do total. (Editado por Sérgio Gonçalves)