Bancos nacionais cumprem metas EBA, reforçam 'core capital' em 7.400 ME-BP

LISBOA, 29 Jun (Reuters) - Os quatro principais grupos bancários portugueses, Caixa Geral de Depósitos (CGD), Millennium bcp, BPI e Espírito Santo Financial Group (ESFG) -- casa mãe do Banco Espírito Santo, aumentaram os rácios ‘core capital’ para as metas exigidas pela Autoridade Bancária Europeia (EBA), anunciou o Banco de Portugal (BP).

“Os grupos bancários portugueses (CGD, BCP, BPI e ESFG) sujeitos ao exercício de capitalização promovido pela EBA aumentaram recentemente os seus fundos próprios Core Tier 1 num valor total de 7.400 milhões de euros (ME)”, anunciou o supervisor em comunicado.

Vincou: “com estes aumentos de fundos próprios, os grupos bancários em causa deram cumprimento integral aos requisitos de Core Tier 1 (rácio mínimo de 9 pct) definidos pela EBA, para o final de Junho de 2012”.

“Estes aumentos de capital permitiram aos referidos grupos bancários elevar, desde já, os respectivos rácios Core Tier 1, calculados de acordado com a definição do Banco de Portugal, para níveis superiores a 10 pct, mínimo exigível a partir de 31 de Dezembro de 2012”, referiu o BP.

A EBA obrigou os principais bancos europeus a reforçarem os respectivos rácios ‘core Tier 1’ para um mínimo de 9 pct a 30 de Junho de 2012, o que implicou, no caso do BCP e do BPI, o recurso à linha de recapitalização pública prevista no acordo de ‘bailout’ de Portugal.

O BCP solicitou 3.000 ME da linha do ‘bailout’, enquanto o BPI pediu 1.300 ME, através da subscrição, pelo Estado, de ‘CoCo bonds’.

Por sua vez, a estatal CGD viu o seu capital ser reforçado pelo accionista Estado, enquanto o Banco Espírito Santo realizou um ‘cash call’ de 1.010 ME subscrito na íntegra por accionistas privados, evitando assim o recurso à linha pública de recapitalização.

Portugal, em Maio de 2011, assegurou um resgate de 78.000 ME por parte da União Europeia (UE) e Fundo Monetário Internacional (FMI), que já incluia uma linha de 12.000 ME para recapitalização da banca privada que não conseguisse reforçar o seu ‘core capital’ por meios próprios e/ou de mercado.

A injecção de fundos públicos no BCP e no BPI teve lugar através de ‘coco bonds’, obrigações directas, não garantidas, sem termo e subordinadas, com uma taxa inicial anual de 8,5 pct, que foram classificados pelo BP como capital ‘core Tier 1’.

Estes instrumentos são totalmente reembolsáveis pelos bancos ao longo de um período de cinco anos, mas em caso de incumprimento ou falta de pagamento por parte das instituições são susceptíveis de conversão em acções.

Tanto o BCP como o BPI têm indicado que pretendem reembolsar o Estado antes do fim do prazo de cinco anos. (Por Filipe Alves; Editado por Filipa Cunha Lima)