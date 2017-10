Olympics-Men's sailing Finn Race 5 results

LONDON, July 31 (Reuters) - Denmark's Jonas Hoegh Christensen won the men's sailing Finn Race 5. Results Finn Men Opening Series Race 5 1. Jonas Hoegh-Christensen (Denmark) 1 points 2. Zach Railey (U.S.) 2 3. Tapio Nirkko (Finland) 3 4. Ben Ainslie (Britain) 4 5. Ivan Kljakovic-Gaspic (Croatia) 5 6. Jonathan Lobert (France) 6 7. Rafael Trujillo (Spain) 7 8. Vasilij Zbogar (Slovenia) 8 9. Daniel Birgmark (Sweden) 9 10. Brendan Casey (Australia) 10 11. Deniss Karpak (Estonia) 11 12. Greg Douglas (Canada) 12 13. Piotr Kula (Poland) 13 14. Filippo Baldassari (Italy) 14 15. Oleksiy Borysov (Ukraine) 15 16. Jorge Zarif (Brazil) 16 17. Dan Slater (New Zealand) 17 18. Michael Maier (Czech Republic) 18 19. Eduard Skornyakov (Russia) 19 20. Pieter-Jan Postma (Netherlands) 20 Standings Men Finn 1. Jonas Hoegh-Christensen (Denmark) 5 2. Ben Ainslie (Britain) 14 3. Jonathan Lobert (France) 16 4. Ivan Kljakovic-Gaspic (Croatia) 18 5. Pieter-Jan Postma (Netherlands) 22 6. Vasilij Zbogar (Slovenia) 22 7. Dan Slater (New Zealand) 25 8. Tapio Nirkko (Finland) 27 9. Daniel Birgmark (Sweden) 29 10. Zach Railey (U.S.) 40 11. Deniss Karpak (Estonia) 42 12. Ioannis Mitakis (Greece) 43 13. Rafael Trujillo (Spain) 43 14. Brendan Casey (Australia) 47 15. Eduard Skornyakov (Russia) 55 16. Greg Douglas (Canada) 57 17. Piotr Kula (Poland) 62 18. Michael Maier (Czech Republic) 65 19. Jorge Zarif (Brazil) 66 20. Alican Kaynar (Turkey) 68