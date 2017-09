Kleinkredit-Anbieter wagt Schritt aufs Börsenparkett

Frankfurt, 20. Jan (Reuters) - Der finnische Kleinkredit-Anbieter Ferratum will im Februar an die Frankfurter Börse gehen. Ab Donnerstag bis zum 4. Februar würden rund 6,52 Millionen Aktien in einer Preisspanne von 15 bis 18 Euro angeboten, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Bis zu 850.068 Aktien aus dem Aktienbesitz der Altaktionäre sind für eine Mehrzuteilung (Greenshoe-Option) vorgesehen. Nach dem Kabelnetzanbieter Tele Columbus, der seine Erstnotiz für diesen Freitag plant, wäre es der zweite Börsengang in Deutschland in diesem Jahr.

Sollten die Aktien in etwa in der Mitte der Preisspanne bei 16,50 Euro platziert werden, beliefe sich dem Unternehmen zufolge der Bruttoemissionserlös auf 107,5 Millionen Euro. Davon würden Ferratum 46,8 Millionen Euro zufließen. Der Rest gehe an die Altaktionäre. Geplant sei der Gang an den Prime Standard der Frankfurter Börse. Die Erstnotiz ist für den 6. Februar geplant. Begleitet werde der Börsengang von der ICF Bank. Co-Lead Manager seien die equinet Bank AG und Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA.

Ursprünglich hatte Ferratum schon Ende vorigen Jahres den Schritt wagen wollen, war aber von der Börsenaufsicht in Finnland gestoppt worden. Das 2005 gegründete Unternehmen aus Helsinki vergibt Kredite von 25 bis 2000 Euro, die per Mobiltelefon oder Internet sofort abgeschlossen werden können. (Reporter: Andrea Lentz, redigiert von Patricia Weiß. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1312 oder 030-2888 5168)