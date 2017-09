(Corrects the headline to read “revenue down at” instead of “revenue up at”.)

Feb 6 (Reuters) - Epigon SA :

* Q4 revenue 32.8 million zlotys ($8.90 million) versus 37.9 million zlotys last year

* Q4 operating profit 720,981 zlotys versus 994,415 zlotys last year

* Q4 net profit 568,522 zlotys versus 751,797 zlotys last year