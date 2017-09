(Corrects period in headline and body text to Q1 2014/2015 from Q4.)

Feb 13 (Reuters) - Magna Polonia SA :

* Q1 2014/2015 revenue 459,000 zlotys ($125,000) versus 0 zlotys year ago

* Q1 2014/2015 net loss 14.3 million zlotys versus net loss 610,000 year ago Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 3.6658 zlotys) (Gdynia Newsroom)