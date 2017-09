March 26 (Reuters) - Luxempart SA :

* FY net consolidated result 99.2 million euros ($108.2 million) versus 93.3 million euros year ago

* FY global net consolidated result 128.0 million euros versus 142.9 million euros versus year ago

* Proposes gross dividend of 1.00 euro per share (net 0.85 euros per share) Further company coverage: ($1 = 0.9166 euros) (Gdynia Newsroom)