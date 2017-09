(Corrects dividend value per share and total dividend value in the headline and body text.)

April 27 (Reuters) - Power Media SA :

* Shareholders approve FY 2014 dividend of 0.08 zloty per share or 504,872 zlotys ($136,722) in total Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 3.6927 zlotys) (Gdynia Newsroom)