Oct 7 (Reuters) - Public Disclosure Platform (KAP):

* Fenerbahce Spor Kulubu says can sell Fenerbahce Futbol shares until Oct. 14

* Fenerbahce Spor Kulubu currently holds 76.27 pct of Fenerbahce Futbol

Source text : bit.ly/1hqkXAw

Further company coverage: