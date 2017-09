Nov 18 (Reuters) - Warsaw Stock Exchange (WSE):

* Said on Tuesday that it resolved to exclude from trading on NewConnect market shares of Agtes SA, Artefe SA , Baumal Group SA, Geoinvent SA, Korporacja Budowlana Kopahaus SA, Nicolas Games SA , Uboat Line SA and Weglopex SA as of Nov. 18

