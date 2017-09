Nov 20 (Reuters) - Public Disclosure Platform (KAP):

* Mehmet Sukru Ilkel buys 750,000 shares in Balatacilar Balatacilik at 1 lira per share

* Mehmet Ömer Akad buys 240,000 shares in Balatacilar Balatacilik at 1 lira per share

