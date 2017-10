Feb 29 (Reuters) - Philippos Nakas SA :

* Q2 turnover at 6.9 million euro ($7.55 million) vs 5.7 million euro yr ago

* Q2 net profit at 883,112 euro vs 204,161 euro yr ago

* Q2 EBITDA 1.2 million euro vs 544,991 euro yr ago

* Net cash on Dec. 31 at 2.2 million euro vs 2.4 million euro yr ago

