June 2 (Reuters) - Internacional de Titulos Sociedad Titulizadora SA (Intertitulos) :

* Said on Wednesday appointed new CEO Wilfredo Segundo Trigo Cohello effective June 1

* Trigo Cohello replaces Felipe Goicochea de Benito who held the CEO position since Dec. 2013

