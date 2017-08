June 23 (Reuters) - Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS :

* Decides to sell lands in Uskudar, Istanbul for 20.4 million lira ($7.11 million) plus VAT to Istanbul Metropolitan Municipality Source text: bit.ly/28UuShY Further company coverage: ($1 = 2.8710 liras) (Gdynia Newsroom)