Aug 29 (Reuters) - Tmc Content Group AG :

* H1 net profit 1.28 million Swiss francs ($1.31 million) versus loss 3.44 million francs year ago

* H1 income from the sale of film licenses (incl. Other income) 3.70 million Swiss francs versus 3.61 million francs year ago Source text - bit.ly/2bZDm7v Further company coverage: ($1 = 0.9779 Swiss francs) (Gdynia Newsroom)