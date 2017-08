Sept 27 (Reuters) - Inversiones La Construccion SA :

* Said on Monday that it has sold 49,899 shares of Desarrollos Educacionales SA to Cognita Chile Limitada for 6.60 billion Chilean pesos ($9.98 million)

* The sold shares represent 49 pct of all the Desarrollos Educacionales issued shares

Source text: bit.ly/2dgOZp5

Further company coverage: ($1 = 661.5000 Chilean pesos) (Gdynia Newsroom)