Oct 14 (Reuters) - BR Insurance Corretora de Seguros SA :

* Said on Thursday signed an agreement to sell a whole stake of 51 percent in Previsao Empreendimentos e Corretagens de Seguros Ltda to Previsao Participacoes Ltda for 5.0 million reais ($1.6 million)

Source text: bit.ly/2dSeNOi

Further company coverage: