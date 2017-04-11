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April 11, 2017 / 12:09 PM / 4 months ago

BRIEF-AcouSort chooses not to proceed with one of the company's patent applications

Reuters Staff

1 Min Read

April 11 (Reuters) - ACOUSORT AB:

* SAYS CHOOSES NOT TO PROCEED WITH PATENT APPLICATION P10814, WHICH WAS ORIGINALLY APPLIED FOR APRIL 20, 2012

* REASON FOR THIS DECISION IS THAT ACOUSORT'S PRESENT AND FUTURE PLANNED PRODUCTS DO NOT INCLUDE IMPLEMENTATIONS COVERED BY THE TECHNOLOGY PATENT APPLICATION CONCERNED

* BY NOT COMPLETING THIS APPLICATION, ACOUSORT WILL SAVE BETWEEN 50,000 TO 70,000 SWEDISH CROWNS PER YEAR IN 2017 AND 2018, WHICH CAN BE USED TO FUND OTHER POTENTIAL PATENT APPLICATIONS

Source text: bit.ly/2nZ7e7k

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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