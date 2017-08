April 26 (Reuters) - EATGOOD SWEDEN AB:

* STAKES OF ALMI INVEST VÄSTSVERIGE AND TSP FÖRVALTNING DECREASE TO LESS THAN 10 PCT

* FOLLOWS EMMISSION OF 2.1 MLN NEW SHARES BY EATGOOD

* ALMI INVEST VÄSTSVERIGE'S STAKE GO DOWN FROM 13.7 PCT TO 9.8 PCT

* TSP FÖRVALTNING'S STAKE GOES DOWN FROM 13.9 PCT TO 9.9 PCT

Source text: bit.ly/2phOSB1

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)