BRIEF-Pelion grants 50.0 mln zlotys loan to KIPF to help finance tender

May 8 (Reuters) - PELION SA:
* ITS EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGM) RESOLVES TO ALLOW TO FINANCE THE DIRECT AND INDIRECT (INCLUDING BY ITS UNIT) 8.3 MILLION OF SHARE BUY BACK
* THE MAXIMUM AMOUNT OF FINANCING TO BE UP TO 50.0 MILLION ZLOTYS
* THE PARTIES FOR WHICH FUNDING WILL BE PROVIDED IS „KORPORACJA INWESTYCYJNA POLSKIEJ FARMACJI” SPOLKA Z O.O. (KIPF) AS WELL AS JACEK SZWAJCOWSKI AND PAN ZBIGNIEW MOLENDA (IF THEY DECIDE TO BUY THE COMPANY'S SHARES)
* EGM RESOLVED ALSO TO CREATE A RESERVE CAPITAL AT AMOUNT OF 50.0 MILLION ZLOTYS FOR THE PURPOSE OF SHARE REPURCHASE
* KIPF ANNOUNCED A TENDER OFFER FOR THE COMPANY'S SHARES ON MARCH 13
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)