FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
3 months ago
BRIEF-Pelion grants 50.0 mln zlotys loan to KIPF to help finance tender
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Economy
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Barcelona van attacker among five killed by police - Spanish media
WORLD
Barcelona van attacker among five killed by police - Spanish media
A Virginia school enters the battle over Confederate symbols
U.S.
A Virginia school enters the battle over Confederate symbols
Summer rumblings could herald a stormy fall
Markets
Summer rumblings could herald a stormy fall
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
May 8, 2017 / 4:10 PM / 3 months ago

BRIEF-Pelion grants 50.0 mln zlotys loan to KIPF to help finance tender

Reuters Staff

1 Min Read

May 8 (Reuters) - PELION SA:

* ITS EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGM) RESOLVES TO ALLOW TO FINANCE THE DIRECT AND INDIRECT (INCLUDING BY ITS UNIT) 8.3 MILLION OF SHARE BUY BACK

* THE MAXIMUM AMOUNT OF FINANCING TO BE UP TO 50.0 MILLION ZLOTYS

* THE PARTIES FOR WHICH FUNDING WILL BE PROVIDED IS „KORPORACJA INWESTYCYJNA POLSKIEJ FARMACJI” SPOLKA Z O.O. (KIPF) AS WELL AS JACEK SZWAJCOWSKI AND PAN ZBIGNIEW MOLENDA (IF THEY DECIDE TO BUY THE COMPANY'S SHARES)

* EGM RESOLVED ALSO TO CREATE A RESERVE CAPITAL AT AMOUNT OF 50.0 MILLION ZLOTYS FOR THE PURPOSE OF SHARE REPURCHASE

* KIPF ANNOUNCED A TENDER OFFER FOR THE COMPANY'S SHARES ON MARCH 13

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.