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BRIEF-Value FIZ announces tender offer for Sanwil Holding shares at 0.74 zloty/shr
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May 9, 2017 / 9:31 AM / 3 months ago

BRIEF-Value FIZ announces tender offer for Sanwil Holding shares at 0.74 zloty/shr

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - SANWIL HOLDING SA

* VALUE FIZ SUBFUNDUSZ 1 (VALUE FIZ) ANNOUNCED A TENDER OFFER FOR 5,681,029 OF SANWIL HOLDING SHARES REPRESENTING 34.01 PERCENT STAKE AT THE PRICE OF 0.74 ZLOTY PER SHARE, AN INTERMEDIARY IN THE TENDER, Q SECURITIES SA, SAID ON MONDAY

* VALUE FIZ PLANS TO REACH 100 PCT STAKE IN SANWIL HOLDING, CURRENTLY HOLDS 65.99 PERCENT OF VOTES

* VALUE FIZ HAS NO INTENTION OF WITHDRAWING THE COMPANY'S SHARES FROM TRADING ON A REGULATED MARKET

* AFTER THE TENDER OFFER, VALUE FIZ NEITHER PLANS TO CHANGE THE ACTIVITY PROFILE OF SANWIL HOLDING, NOR THE STRATEGY AND LONG-TERM GOALS OF THE COMPANY

* ENTRIES IN THE TENDER OFFER WILL BE ACCEPTED FROM MAY 30 TILL JUNE 30 Source text - bit.ly/2qVe8wg

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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