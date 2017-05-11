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BRIEF-Cpi Property Group announces issuance of new bonds by its Czech unit
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May 11, 2017 / 6:10 AM / 3 months ago

BRIEF-Cpi Property Group announces issuance of new bonds by its Czech unit

Reuters Staff

1 Min Read

May 11 (Reuters) - CPI PROPERTY GROUP SA:

* SAID ON WEDNESDAY ANNOUNCED THE ISSUANCE OF NEW BONDS BY ITS CZECH SUBSIDIARY CPI BYTY, A.S

* SAID THE SEVENTH TRANCHE, AMOUNTS TO CZK 530 MILLION, CARRIES A FIXED COUPON OF 1.85% AND MATURES ON 10 MAY 2019

* THE EIGHT TRANCHE, REGISTERED UNDER ISIN CODE CZ0003516569, AMOUNTS TO CZK 270 MILLION, CARRIES A FIXED COUPON OF 2.25% AND MATURES ON 10 MAY 2019

* ON 5 MAY 2017 TWO MATURING TRANCHES OF CPI BYTY, A.S. BONDS, AMOUNTING TO CZK 300 MILLION AND CZK 500 MILLION, WERE REPAID FROM EQUITY

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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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