May 11 (Reuters) - LEIFHEIT AG:

* Q1 GROUP TURNOVER DOWN 3.5 PCT AT 62.5 MLN EUROS

* Q1 EBIT DOWN 21.1 PCT AT 5.1 MLN EUROS

* Q1 NET RESULT FOR THE PERIOD DOWN 20.7 PCT AT 3.4 MLN EUROS

* FY FORECAST CONFIRMED

