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BRIEF-SeniVita Social Care agrees with works council and trade union on reorganization concept
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May 12, 2017 / 6:45 AM / 3 months ago

BRIEF-SeniVita Social Care agrees with works council and trade union on reorganization concept

Reuters Staff

1 Min Read

May 12 (Reuters) - SENIVITA SOCIAL CARE GMBH:

* SAID ON THURSDAY HAD SIGNED AN AGREEMENT WITH THE GERMAN WORKS COUNCIL AND THE TRADE UNION VER.DI. ON THE REORGANIZATION CONCEPT FOR THE NON-PROFIT ORGANIZATION SPECIALIZED IN CARE SERVICES AND THE OPERATION OF NURSING FACILITIES

* THE REORGANIZATION CONCEPT PROVIDES FOR THE CLOSURE OF THE DEFICIT WORKING HOUSEKEEPING SECTOR WHILE AT THE SAME TIME STRENGTHENING AMBULATORY CARE ACCORDING TO THE ALTENPFLEGE 5.0 CONCEPT

* IN THIS CONTEXT, SOME 160 JOBS WILL BE OUTSOURCED

* THE RESTRUCTURING OF THE SSC, WHICH ALSO ENVISAGES A SUBSTANTIAL REDUCTION IN MATERIAL COSTS, SHOULD BE COMPLETED IN THE THIRD QUARTER OF 2017 AND WILL ENABLE THE COMPANY TO SAVE OVER 2.5 MILLION EUROS OVERALL

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