FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
in 3 months
BRIEF-Hydra launches sale of up to 2.9 mln shares of Datalogic
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Economy
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Apple's Cook says he disagrees with Trump on Charlottesville
Politics
Apple's Cook says he disagrees with Trump on Charlottesville
Hyundai plans long-range premium electric car
Technology
Hyundai plans long-range premium electric car
What will Kim do next?
North Korea
What will Kim do next?
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#First Republic News
May 17, 2017 / 6:19 AM / in 3 months

BRIEF-Hydra launches sale of up to 2.9 mln shares of Datalogic

1 Min Read

May 16 (Reuters) - Datalogic SpA:

* SAID ON TUESDAY THAT HYDRA SPA HAS LAUNCHED THE SALE OF UP TO 2.9 MILLION SHARES OF DATALOGIC, CORRESPONDING TO 5 PCT OF ITS SHARE CAPITAL, VIA AN ACCELERATED BOOKBUILD OFFERING TO INSTITUTIONAL INVESTORS

* AS PART OF THE TRANSACTION AND IN LINE WITH MARKET PRACTICE FOR PLACEMENTS OF THIS NATURE, HYDRA HAS AGREED TO A 180 DAY LOCK-UP PERIOD WITH RESPECT TO THE REMAINING SHARES OF DATALOGIC OWNED

* UPON COMPLETION OF THE SALE OF ALL THE SHARES OFFERED IN THE ACCELERATED BOOKBUILDING, HYDRA WILL OWN 36.4 MILLION SHARES OF DATALOGIC, EQUAL TO 62.2 PCT OF THE RELEVANT SHARE CAPITAL

Source text: bit.ly/2rpfVLn

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.