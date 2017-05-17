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BRIEF-Hydra completes placement of 1.5 million shares of Datalogic
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May 17, 2017 / 7:40 AM / 3 months ago

BRIEF-Hydra completes placement of 1.5 million shares of Datalogic

1 Min Read

May 17 (Reuters) - Datalogic SpA:

* HYDRA SPA ANNOUNCES THAT IT HAS COMPLETED THE PLACEMENT OF 1.5 MILLION SHARES OF DATALOGIC CORRESPONDING TO 2.56 PCT OF THE RELEVANT SHARE CAPITAL

* THE PLACEMENT WAS CARRIED OUT THROUGH AN ACCELERATED BOOKBUILD OFFERING TO INSTITUTIONAL INVESTORS AND CLOSED AT A PRICE OF 25 EUROS PER SHARE

* AS A RESULT OF THE SALE, HYDRA WILL HOLD 37.8 MILLION SHARES OF DATALOGIC EQUAL TO APPROXIMATELY 64.65 PCT OF THE RELEVANT SHARE CAPITAL

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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