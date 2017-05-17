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BRIEF-WSE resolves to suspend trading of shares of fifteen companies
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May 17, 2017 / 11:04 AM / 3 months ago

BRIEF-WSE resolves to suspend trading of shares of fifteen companies

1 Min Read

May 17 (Reuters) - WARSAW STOCK EXCHANGE (WSE):

* RESOLVED ON TUESDAY TO SUSPEND TRADING OF THE FOLLOWING COMPANIES AS THEY FAILED TO PUBLISH Q1 REPORT: ALKAL SA , AGROMA SA, ART NEW MEDIA SA, B2B PARTNER SA, BDF SA, DASE SA, EKOKOGENERACJA SA, ELEKTROMONT SA, EUROINVESTMENT SA, GRAPHIC SA, HFT GROUP SA , LOYD SA, POLSCY INWESTORZY SA, STAR FITNESS SA AND TROPHYRESORT NYRT

* WSE WILL RESUME TRADING OF THE ABOVE COMPANIES' SHARES AFTER THE END OF THE TRADING DAY FOLLOWING THE DAY ON WHICH THE COMPANIES PUBLISH THEIR Q1 REPORTS

Source text: bit.ly/2pKgGBj

Further company coverage:,,, ,,,,,, ,,,,, (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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