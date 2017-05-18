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BRIEF-Merlin Properties issues 600 mln euro unsecured bonds
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May 18, 2017 / 5:17 AM / 3 months ago

BRIEF-Merlin Properties issues 600 mln euro unsecured bonds

Reuters Staff

1 Min Read

May 18 (Reuters) - MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA:

* SAID ON WEDNESDAY IT HAD AGREED TO ISSUE UNDER ITS EURO MEDIUM TERM NOTE PROGRAM AND FOLLOWING A BOOKBUILDING PROCESS, UNSUBORDINATED ORDINARY BONDS FOR 600 MILLION EUROS

* THE NOTES WILL BE ISSUED AT 99.417 PERCENT OF ITS NOMINAL VALUE, WITH A MATURITY OF EIGHT YEARS AND AN ANNUAL COUPON OF 1.75 PERCENT PAYABLE IN ARREARS EVERY YEAR

* SUBSCRIPTION AND PAYMENT OF THE NOTES IS EXPECTED ON MAY 26

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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