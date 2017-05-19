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BRIEF-Cegid Group Q1 EBITDA up at EUR 23.5 mln
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May 19, 2017 / 5:24 AM / 3 months ago

BRIEF-Cegid Group Q1 EBITDA up at EUR 23.5 mln

Reuters Staff

1 Min Read

May 19 (Reuters) - CEGID GROUP SA

* ANNOUNCED ON THURSDAY PLAN TO TRANSFORM INTO A SOCIETAS EUROPAEA ("SE")

* CLAUDIUS FRANCE TO PROPOSE A TENDER OFFER FOR THE REMAINING SHARES BEFORE CEGID GROUP IMPLEMENTS ITS TRANSFORMATION

* CEGID GROUP'S FIRST-QUARTER 2017 REVENUES INCREASED TO €81.7 MILLION FROM €74.8 MILLION FOR Q1 2016

* Q1 EBITDA WAS €23.5 MILLION, REPRESENTING NEARLY 29% OF SALES (€19.2 MILLION AND A MARGIN OF NEARLY 26% IN 2016*)

* NET INCOME FOR FIRST-QUARTER 2017 AMOUNTED TO €6.7 MILLION (€4.8 MILLION IN 2016)

* CONFIRMATION OF THE 2017 OUTLOOK

Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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