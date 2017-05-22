May 22 MILKILAND NV:
* REPORTED ON FRIDAY THAT ITS FY 2016 REVENUE WAS 146.8 MILLION EUROS VERSUS
191.4 MILLION EUROS A YEAR AGO
* FY 2016 NET LOSS WAS 38.8 MILLION EUROS VERSUS LOSS OF 72.8 MILLION
EUROS A YEAR AGO
* TOTAL 2016 WHOLE-MILK PRODUCTS VOLUME SALES DECREASED BY 23 PERCENT YEAR
ON YEAR TO 81.6 MILLION EUROS MAINLY ON THE BACK OF DECLINE OF THOSE PRODUCTS
SALES IN UKRAINE AND RUSSIA
* IN 2016 REVENUES IN CHEESE AND BUTTER SEGMENT DECLINED BY 29 PERCENT YEAR
ON YEAR TO 46.7 MILLION EUROS DEPRESSED BY NATIONAL CURRENCY DEVALUATION ON BOTH
KEY MARKETS - UKRAINE AND RUSSIA
* IN 2017 THE COMPANY PLANS TO CONTINUE THE EFFORTS ON DEVELOPMENT OF THE
DISTRIBUTION NETWORK IN CHINA AND TO INCREASE AN EXPORT TO THIRD COUNTRIES
MARKETS, INCLUDING JORDAN AND ISRAEL
* IN 2017 AIMS TO CONTINUE THE REALIZATION OF A TOLLING CONTRACT WITH GERMAN
BASED COMPANY B2B INTERTRADE ON PRODUCTION OF CHEESE PRODUCT
* THE COMPANY'S INVESTMENT BUDGET FOR 2017 WILL BE LIMITED ON THE
MAINTENANCE LEVEL
Source text for Eikon:
Further company coverage: