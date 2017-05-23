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May 23, 2017 / 6:15 AM / 3 months ago

BRIEF-Sintesi sells controlling stake in Gequity in competitive bidding procedure

Reuters Staff

1 Min Read

May 23 (Reuters) - SINTESI SOCIETA DI INVESTIMENTI E DI PARTECIPAZIONI SPA:

* SAID ON MONDAY THAT THE COMPETITIVE BIDDING PROCEDURE FOR THE SALE OF A MAJORITY STAKE IN GEQUITY SPA TOOK PLACE ON MAY 22

* THE PACKAGE OFFERED CONSISTS OF 53,945,463 GEQUITY ORDINARY SHARES, 45 GEQUITY 2016-2021 CONVERTIBLE BONDS WITH 4 PCT INTEREST RATE, AND 61,927,700 GEQUITY WARRANTS

* THE COMPETITIVE BIDDING WINNER IS HRD ITALIA SRL, WHICH BID 752,000 EUROS FOR THE WHOLE PACKAGE

Source text: reut.rs/2rNG31D

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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