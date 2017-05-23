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BRIEF-Lucisano Media Group is negotiating the entry of an investor in its share capital
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May 23, 2017 / 6:59 AM / 3 months ago

BRIEF-Lucisano Media Group is negotiating the entry of an investor in its share capital

Reuters Staff

1 Min Read

May 22 (Reuters) - LUCISANO MEDIA GROUP SPA:

* CONFIRMED ON MONDAY THAT THERE ARE UNDERGOING NEGOTIATIONS FOR THE ENTRY OF AN INDUSTRIAL INVESTOR IN THE SHARE CAPITAL OF LUCISANO MEDIA GROUP

* SAYS IT HAS NOT DECIDED YET IF THE ENTRY WILL BE ACHIEVED VIA A CAPITAL INCREASE OR THE SALE OF STAKES BY THE CURRENT CONTROLLING SHAREHOLDERS

* IF THE TRANSACTION IS SUCCESSFUL, THE FREE FLOAT WILL INCREASE UP TO 20 PCT

* SAYS THAT IN THE LIGHT OF THE PERFORMANCE OF THE FIRST MONTHS OF 2017, TURNOVER IN FY 2017 COULD BE HIGHER THAN ANALYSTS' ESTIMATES OF EUR 70 MLN

* IT IS NEGOTIATING THE DISTRIBUTION OF AT LEAST THREE FILMS FROM THE CANNES FESTIVAL IN ITALY

Source text: reut.rs/2rcbwOK

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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