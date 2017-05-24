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May 24, 2017 / 5:35 AM / 3 months ago

BRIEF-TXM plans to sell its Czech Republic-based units

Reuters Staff

1 Min Read

May 24 (Reuters) - TXM SA:

* SAID ON TUESDAY THAT ITS SUPERVISORY BOARD RESOLVED TO AGREE ON SALE OF ITS CZECH REPUBLIC-BASED UNITS ADESSO TXM S.R.O. AND TXM SOLUTION S.R.O. FOR PURCHASING PRICE NOT LESS THAN 90,000 CZECH CROWNS

* THE COMPANY INTENDS TO SELL MENTIONED UNITS DUE TO CONDITIONS ON CZECH MARKET, LACK OF OPENING NEW STORES AND LOSS AT OPERATING ACTIVITY LEVEL OF UNITS

* SUPERVISORY BOARD AGREED ALSO TO BUY CENTRUM HANDLOWE BRUKOWA MARKETING SP. Z O.O. FOR 4,536 ZLOTYS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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