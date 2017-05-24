BRIEF-TXM plans to sell its Czech Republic-based units

May 24 (Reuters) - TXM SA:
* SAID ON TUESDAY THAT ITS SUPERVISORY BOARD RESOLVED TO AGREE ON SALE OF ITS CZECH REPUBLIC-BASED UNITS ADESSO TXM S.R.O. AND TXM SOLUTION S.R.O. FOR PURCHASING PRICE NOT LESS THAN 90,000 CZECH CROWNS
* THE COMPANY INTENDS TO SELL MENTIONED UNITS DUE TO CONDITIONS ON CZECH MARKET, LACK OF OPENING NEW STORES AND LOSS AT OPERATING ACTIVITY LEVEL OF UNITS
* SUPERVISORY BOARD AGREED ALSO TO BUY CENTRUM HANDLOWE BRUKOWA MARKETING SP. Z O.O. FOR 4,536 ZLOTYS
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)