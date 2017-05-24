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May 24, 2017 / 6:20 AM / 3 months ago

BRIEF-Law suit filed against Amper in American Samoa after sale of unit

Reuters Staff

1 Min Read

May 24 (Reuters) - AMPER SA:

* SAID ON TUESDAY FORMER CEO OF ITS SAMOA, AMERICAN SAMOA AND COOK ISLANDS UNIT BLUESKY ADOLFO MONTENEGRO, HAS FILED A LAW SUIT TO THE HIGH COURT OF AMERICAN SAMOA AGAINST AMPER

* IN RESPONSE TO A PREVIOUS LAW SUIT FILED TO THE SAME COURT BY BLUESKY ON MAY 18 AGAINST ADOLFO MONTENEGRO FOR ALLEGED IRREGULARITIES PERFORMED DURING HIS TIME AS CEO OF BLUESKY

* THE FORMER CEO OF BLUESKY HAS ALSO FILED A LAW SUIT AGAINST AMPER CEO AND CHAIRMAN JAIME ESPINOSA DE LOS MONTEROS, AST AND ELANDIA FOR A TOTAL OF $20.0 MILLION

* CONTRACT WITH ADOLFO MONTENEGRO WAS TERMINATED DURING THE SALE PROCESS OF BLUESKY TO ATH FOR HIS RESISTANCE FIRST AND THEN OPPOSITION TO THE SALE

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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