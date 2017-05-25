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BRIEF-CD Projekt Q1 net profit rises to 45.3 mln zlotys
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May 25, 2017 / 5:22 AM / 3 months ago

BRIEF-CD Projekt Q1 net profit rises to 45.3 mln zlotys

Reuters Staff

1 Min Read

May 25 (Reuters) - CD PROJEKT SA:

* SAYS THAT ITS Q1 REVENUE WAS 99.3 MILLION ZLOTYS VERSUS ADJUSTED REVENUE OF 87.0 MILLION ZLOTYS A YEAR AGO

* Q1 OPERATING PROFIT WAS 53.8 MILLION ZLOTYS VERSUS ADJUSTED OPERATING PROFIT OF 38.6 MILLION ZLOTYS A YEAR AGO

* Q1 NET PROFIT WAS 45.3 MILLION ZLOTYS VERSUS ADJUSTED NET PROFIT OF 32.6 MILLION ZLOTYS A YEAR AGO

* THE BIGGEST CONTRIBUTION TO REVENUES IN Q1 WAS FROM LICENSING ROYALTIES ASSOCIATED WITH CONTINUING STRONG SALES OF THE WITCHER 3: WILD HUNT AND ITS TWO EXPANSION PACKS – HEARTS OF STONE AND BLOOD AND WINE

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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