FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
3 months ago
BRIEF-Mediacap Q1 net profit shrinks to 11,000 zlotys, co announces new strategy
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Economy
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Barcelona van attacker among five killed by police - Spanish media
WORLD
Barcelona van attacker among five killed by police - Spanish media
Philip Morris threatened over alleged India violations
Business
Philip Morris threatened over alleged India violations
Summer rumblings could herald a stormy fall
Markets
Summer rumblings could herald a stormy fall
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Advertising/Marketing
May 25, 2017 / 6:02 AM / 3 months ago

BRIEF-Mediacap Q1 net profit shrinks to 11,000 zlotys, co announces new strategy

Reuters Staff

1 Min Read

May 25 (Reuters) - MEDIA CAP SAC:

* SAID ON WEDNESDAY THAT ITS Q1 REVENUE WAS 11.9 MILLION ZLOTYS VERSUS 11.9 MILLION ZLOTYS A YEAR AGO

* Q1 NET PROFIT WAS 11,000 ZLOTYS VERSUS 324,000 ZLOTYS A YEAR AGO

* UNDER NEW DEVELOPMENT STRATEGY PLANS TO CONCENTRATE ON NEW BUSINESS MODELS WHICH ARE BIG DATA, VIDEO ONLINE AND MACHINE LEARNING

* SEES NEW MODELS TO GENERATE 76.5 MILLION ZLOTYS REVENUE IN 2020 (VERSUS 14.7 MILLION ZLOTYS IN 2016) AND 20.7 MILLION ZLOTYS OF EBITDA IN 2020 (VERSUS 2.3 MILLION ZLOTYS IN 2016)

Source text for nEiko:,

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.