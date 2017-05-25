BRIEF-Soho Development revises its strategic options

May 25 (Reuters) - SOHO DEVELOPMENT SA:
* SAID ON THURSDAY THAT ITS MANAGEMENT BOARD RESOLVED A NEW STRATEGY FOR A COMPANY UNDER WHICH IT PLANS TO CONCENTRATE ACTIVITY ON SEARCHING FOR BUYERS FOR PARTICULAR SELECTED REAL ESTATE ASSETS WITH THE MOST ATTRACTIVENESS FOR POTENTIAL INVESTORS
* MOST OF THE FUNDS RAISED FROM THE DISPOSAL OF PARTICULAR ASSETS TO BE DISTRIBUTED THROUGH SHARE BUY BACK PROGRAMS
* MANAGEMENT BOARD PLANS TO CONVENE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS TO GET PERMISSION FOR SHARE BUYBACK PROGRAMS
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)