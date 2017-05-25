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May 25, 2017 / 7:03 AM / 3 months ago

BRIEF-Soho Development revises its strategic options

Reuters Staff

1 Min Read

May 25 (Reuters) - SOHO DEVELOPMENT SA:

* SAID ON THURSDAY THAT ITS MANAGEMENT BOARD RESOLVED A NEW STRATEGY FOR A COMPANY UNDER WHICH IT PLANS TO CONCENTRATE ACTIVITY ON SEARCHING FOR BUYERS FOR PARTICULAR SELECTED REAL ESTATE ASSETS WITH THE MOST ATTRACTIVENESS FOR POTENTIAL INVESTORS

* MOST OF THE FUNDS RAISED FROM THE DISPOSAL OF PARTICULAR ASSETS TO BE DISTRIBUTED THROUGH SHARE BUY BACK PROGRAMS

* MANAGEMENT BOARD PLANS TO CONVENE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS TO GET PERMISSION FOR SHARE BUYBACK PROGRAMS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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