BRIEF-Marfin Investment issues new convertible bond loan in amount of EUR 460.3 MLN

XXX (Reuters) - MARFIN INVESTMENT GROUP HOLDINGS SA :
* PROPOSES THE ISSUANCE OF A NEW CONVERTIBLE BOND LOAN IN AMOUNT OF 460.3 MILLION EURO
* ISSUES UP TO 1.5 BLN BONDS OF A NOMINAL VALUE OF THIRTY CENTS EUR 0.30 EACH FOR THE PURPOSE OF REPAYING THE COMPANY’S BORROWING OBLIGATIONS
* THE TERM OF THE CBL SHALL BE FOUR YEARS AND WILL INVOLVE AN EARLY REPAYMENT RIGHT OF THE COMPANY ON EACH MONTHLY ANNIVERSARY
* THE CBL INTEREST-RATE SHALL BE 12-MONTH EURIBOR PLUS 4 PCT SPREAD, WITH THE OPTION TO RECAPITALISE PART OF AN INTEREST DUE
Source text: bit.ly/2qq0FMx
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)