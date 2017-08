May 29 (Reuters) - SAG GEST SOLUCOES AUTOMOVEL GLOBAIS SGPS SA:

* SAID ON FRIDAY Q1 NET PROFIT 361,000 EUROS VS 218,000 EUROS YEAR AGO

* q1 Ebitda 5.1 Mln Euros vs 5.4 Mln Euros Year Ago

* q1 Turnover 154.0 Mln Euros vs 155.5 Mln Euros Year Ago

* NET DEBT 115.9 MLN EUROS AT END-MARCH VS 95.5 MLN EUROS AT END-DEC 2016

