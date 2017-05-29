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BRIEF-Sanwil Holding management says price for co shares in tender below fair value
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May 29, 2017 / 6:32 AM / 3 months ago

BRIEF-Sanwil Holding management says price for co shares in tender below fair value

1 Min Read

May 29 (Reuters) - SANWIL HOLDING SA:

* SAID ON FRIDAY THAT IN ITS MANAGEMENT BOARD'S OPINION, PRICE OFFERED IN TENDER DOES NOT REFLECT THE FAIR VALUE OF THE COMPANY

* THE PRICE FOR SANWIL HOLDING SHARES IN TENDER WAS INCREASED ON MAY 17 TO 0.75 ZLOTY PER SHARE

* IN MANAGEMENT BOARD OPINION THE TENDER OFFER WILL HAVE A NEUTRAL INFLUENCE ON THE COMPANY AS THE TENDERER IS MAJOR, CONTROLLING SHAREHOLDER OF THE COMPANY

* VALUE FIZ ANNOUNCED TENDER OFFER FOR THE COMPANY'S SHARES ON MAY 9

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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