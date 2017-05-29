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3 months ago
BRIEF-Short selling and orders via internet in Sasa Polyester and Ozbal Celik Boru shares banned for 3 months
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May 29, 2017 / 8:37 AM / 3 months ago

BRIEF-Short selling and orders via internet in Sasa Polyester and Ozbal Celik Boru shares banned for 3 months

1 Min Read

May 29 (Reuters) - Capital Markets Board of Turkey :

* SAID ON FRIDAY IT PROHIBITED INVESTMENT INSTITUTIONS FROM ACCEPTING ORDERS VIA INTERNET IN SASA POLYESTER AND OZBAL CELIK BORU AND SHARES SHOULD NOT BE SUBJECT TO SHORT SALE AND CREDITABLE SECURITIES TRANSACTIONS FOR 3 MONTHS AS OF MAY 29

* THE DECISION WAS TAKEN UNDER "THE COMMUNIQUE ON MEASURES IMPLEMENTED DURING THE INVESTIGATION OF INFORMATION ABUSE AND MARKET FRAUD (V-101.1)" FOR THE PROTECTION OF INVESTORS AND PREVENTION OF ARTIFICIAL MARKET FORMATION

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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