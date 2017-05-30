FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
3 months ago
BRIEF-Medicalgorithmics announces dividend policy for 2016-2019
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Economy
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Barcelona van attacker among five killed by police - Spanish media
WORLD
Barcelona van attacker among five killed by police - Spanish media
Philip Morris threatened over alleged India violations
Business
Philip Morris threatened over alleged India violations
Hitting the road to 'totality'
solar eclipse
Hitting the road to 'totality'
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
May 30, 2017 / 5:48 AM / 3 months ago

BRIEF-Medicalgorithmics announces dividend policy for 2016-2019

Reuters Staff

1 Min Read

May 30 (Reuters) - MEDICALGORITHMICS SA:

* SAID ON MONDAY THAT IT PLANS FY 2016 DIVIDEND OF 2.00 ZLOTY PER SHARE

* MANAGEMENT BOARD PLANS DIVIDEND PAYMENT IN NEXT YEARS AT LEVEL OF 50 PCT OF CONSOLIDATED NET PROFIT

* IN CASE OF ACTUAL OR ANTICIPATED CAPITAL NEEDS MANAGEMENT BOARD MAY DECIDE TO ALLOCATE 20 PCT OF THE COMPANY'S NET PROFIT FOR DIVIDEND IN 2017, 2018 AND 2019

* THE COMPANY ALSO SAID THAT DUE TO THE CONTENT OF THE TERMS OF ISSUED SECURITIES, IN PARTICULAR BONDS, DIVIDEND PAYMENT IN 2017, 2018 AND 2019 MAY BE EXCLUDED OR RESTRICTED

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.