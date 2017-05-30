BRIEF-Bell buys 49 pct stake in Hilcona Group to become sole owner

May 30 (Reuters) - BELL AG:
* IS BUYING THE BLOCK OF HILCONA SHARES HELD BY THE TONI HILTI FAMILY TRUST TO BECOME THE SOLE OWNER OF THE HILCONA GROUP
* TONI HILTI FAMILY TRUST (THF) IS TRANSFERRING ITS STAKE OF 49 % IN HILCONA TO THE BELL FOOD GROUP
* THE TRANSACTION WILL BE EXECUTED RETROACTIVELY TO JANUARY 2017, SUBJECT TO THE APPROVAL OF THE RELEVANT COMPETITION AUTHORITIES
* THE PARTIES HAVE AGREED TO KEEP THE DETAILS OF THE TRANSACTION CONFIDENTIAL
* IS INVESTING EUR 30 MILLION IN THE DEVELOPMENT OF A NEW PRODUCTION PLANT FOR CONVENIENCE PRODUCTS IN MARCHTRENK IN THE VICINITY OF LINZ IN AUSTRIA, OFFERING JOBS FOR SOME 100 EMPLOYEES
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)