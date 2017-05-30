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BRIEF-Capital adequacy ratios of Bank BGZ BNP Paribas below KNF's requirements
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May 30, 2017 / 9:45 AM / 3 months ago

BRIEF-Capital adequacy ratios of Bank BGZ BNP Paribas below KNF's requirements

Reuters Staff

1 Min Read

May 30 (Reuters) - BANK BGZ BNP PARIBAS SA:

* REPORTED ON MONDAY THAT AT THE END OF APRIL THE CONSOLIDATED TIER I CAPITAL RATIO WAS 10.9 PERCENT, 0.11 P.P. BELOW THE REQUIRED LEVEL OF 11.01 PERCENT SET BY THE POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY (KNF)

* THE CONSOLIDATED TCR WAS EQUAL TO 14.02 PERCENT, 0.16 P.P. BELOW THE INDICATED LEVEL OF 14.18 PERCENT

* BOTH THE STANDALONE TIER I CAPITAL RATIO AND THE STANDALONE TCR WERE ABOVE THE REQUIRED LEVELS

* THE ESTIMATED AMOUNT OF OWN FUNDS NEEDED TO REACH THE RECOMMENDED LEVEL OF THE CONSOLIDATED TIER I CAPITAL RATIO IS EQUAL TO AROUND 61.1 MILLION ZLOTYS AND FOR THE CONSOLIDATED TCR AROUND 85.5 MILLION ZLOTYS

* THE BANK SAID THAT IT WOULD PERFORM ACTIONS AIMED AT CAPITAL RATIOS IMPROVEMENT

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